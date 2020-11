Mobilità: Assolombarda, imprese, startup e istituzioni a confronto per nuove soluzioni innovative e sostenibili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Creare nuove collaborazioni e raccogliere da imprese, startup e istituzioni idee e proposte per delineare i percorsi futuri di una mobilità innovativa, sostenibile e resiliente in grado di rispondere alle nuove esigenze determinate dall’emergenza Covid-19. È con questi obiettivi che si è svolta oggi la quinta edizione di “Mce 4x4”, l’iniziativa di Assolombarda e Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi, in collaborazione con Nuvolab venture accelerator, rivolta a tutti gli attori che operano nei diversi settori della mobilità e dell'innovazione. “Sono nate nuove esigenze che implicano un cambio di mentalità immediato, rispetto a diversi temi legati alla mobilità: dalla sicurezza alla sostenibilità, all’organizzazione del lavoro e alla vita dei cittadini - ha dichiarato Stefano Venturi, vicepresidente di Assolombarda con delega ad Attrazione Investimenti, Competitività Territoriale, Infrastrutture per la Logistica e Trasporti - . Un cambio che è stato intercettato dalle startup presenti quest’anno a Mce 4x4 e che sta ad indicare due principali direzioni verso cui l’innovazione si sta spostando. La prima è quella che coniuga efficienza e sostenibilità, con un numero sempre maggiore di soluzioni orientate alla sharing mobility e più in generale alla circular economy. La seconda è relativa a un uso sapiente e integrato dei dati che si hanno a disposizione, che possono essere d’aiuto per ottimizzare i percorsi e a pianificare meglio i nuovi servizi urbani, per esempio. Si tratta, in ogni caso, di processi di cambiamento iniziati da tempo, che la situazione attuale ci impone di accelerare: diventa quindi essenziale lavorare in sinergia - imprese, startup e istituzioni - per definire una nuova mobilità che sia sempre più innovativa, sostenibile e resiliente. Per un miglior modo di vivere e di fruire i servizi che la nostra città ci offre”. (segue) (com)