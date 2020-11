Mobilità: Assolombarda, imprese, startup e istituzioni a confronto per nuove soluzioni innovative e sostenibili (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono 114 le startup da tutta Italia che hanno aderito alla call lanciata a settembre da Assolombarda e Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi, appartenenti ai quattro grandi settori che rappresentano il futuro della mobilita: SuperInteraction, (per esempio: mezzi di trasporto, infrastrutture e device connessi, data driven society); SuperCleantech (per esempio: energie innovative, nuovi materiali e tecnologie a supporto dell’ottimizzazione energetica); SuperServices (per esempio: servizi a supporto della mobilità, servizi di sharing economy, on demand economy, mobile payment); SuperEnteprise (per esempio: innovazione a sostegno delle attività aziendali, della logistica e dei processi). "Con Mce 4x4 diamo un contributo per creare la mobilità del futuro, a partire dalle idee delle giovani imprese.– ha dichiarato Alvise Biffi, Membro di Giunta della Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi –. Dall’innovazione in questo importante settore possono nascere nuovi scenari per vivere e per fare impresa. In quest'anno di grave pandemia per il Covid-19, possono arrivare nuovi modelli per la crescita di una nuova mobilità e un nuovo modo di spostarsi e interagire. Siamo ora pronti a cambiare la prospettiva del passato e a vivere in futuro con abitudini molto diverse. Nel quadro di questo cambiamento culturale epocale, la Camera di Commercio considera una priorità strategica supportare lo sviluppo delle PMI verso modelli di sviluppo più sostenibili anche dal punto di vista ambientale”. (com)