Libia: Francia, Germania, Italia e Regno Unito, "accordo su elezioni è passo importante"

- Francia, Germania, Italia e Regno Unito "accolgono con favore i risultati del primo round del Foro di dialogo politico libico (Lpdf) che si è svolto a Tunisi dal 7 al 15 novembre", dove è stata concordata "una tabella di marcia per giungere alle elezioni nazionali il 24 dicembre 2021". In una dichiarazione congiunte, i legge che "questo è un passo importante per ripristinare la sovranità della Libia e la legittimità democratica delle sue istituzioni". Il dialogo politico, ribadisce la nota congiunta, si fonda sull'accordo per un cessate il fuoco complessivo concluso a Ginevra il 23 ottobre e sui progressi nell’ambito della Commissione militare congiunta libica (5+5 o Comitato dei Dieci). "Ribadiamo il nostro appello alle parti libiche ad attuare pienamente l'accordo di cessate il fuoco. A questo proposito, esprimiamo apprezzamento per gli sforzi compiuti dalle parti libiche durante i loro incontri nelle città libiche di Ghadames, Sirte e Brega", prosegue la dichiarazione. (segue) (Com)