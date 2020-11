Libia: Francia, Germania, Italia e Regno Unito, "accordo su elezioni è passo importante" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I quattro Paesi europei "accolgono inoltre con favore la diffusa ripresa della produzione di petrolio e le discussioni libiche sulla riforma delle misure di sicurezza negli impianti petroliferi". A tal riguardo, la nota precisa che "questi accordi devono rimanere saldamente in mani libiche" ed esorta "le parti libiche, con il sostegno di Unsmil, a concordare un meccanismo per l’utilizzo equo e trasparente dei proventi petroliferi, a beneficio del popolo libico". Francia, Germania, Italia e Regno Unito guardano "con forte attenzione" alla prossima sessione del Foro di dialogo politico libico che inizia oggi, 23 novembre, in modalità virtuale. "Condividiamo e sosteniamo pienamente l'obiettivo complessivo dell'Lpdf di generare consenso su un nuovo quadro unificato di governance, basato sull'accordo raggiunto a Tunisi che delinea la struttura e le prerogative per il nuovo Consiglio presidenziale riformato e un separato capo di governo che guiderà la transizione. L’ottenimento di questo risultato fornirebbe un forte segnale di unità e di ownership libica del futuro politico del Paese". (segue) (Com)