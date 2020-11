Libia: Francia, Germania, Italia e Regno Unito, "accordo su elezioni è passo importante" (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Francia, Germania, Italia e Regno Unito si congratulano inoltre con l'inviata Onu ad interim, Stephanie Williams, "per il suo straordinario lavoro ed esprimono il loro pieno sostegno al processo guidato da Unsmil (la missione delle Nazioni Unite in Libia) ed esortano tutte le parti libiche e internazionali ad astenersi da qualsiasi iniziativa parallela e non coordinata che rischia di minare gli sforzi promossi dall’Onu". I quattro paesi si dicono "pronti ad adottare misure contro coloro che ostacolano il Foro di dialogo politico libico e gli altri track del processo di Berlino, nonché nei confronti di coloro che continuano a depredare fondi statali o a commettere abusi e violazioni dei diritti umani in tutto il Paese. Oggi, più che mai, ci schieriamo con l'immensa maggioranza dei libici che rifiutano lo status quo, qualsiasi opzione militare o violenta per risolvere la crisi e il terrorismo. Condividiamo la loro opposizione a tutte le interferenze straniere e sosteniamo la loro determinazione ad unirsi in un dialogo pacifico e patriottico". (Com)