- "Stamattina metro C fuori servizio. L'amministrazione Raggi in fase emergenziale invece di tutelare i romani li lascia a piedi e ammassati su bus sostitutivi". Così in un tweet la consigliera del Pd capitolino Ilaria Piccolo commenta la chiusura della metro C per mancanza di personale. "Basta annunci di gloria e inutili passeggiate al Forlanini. Assessore mobilità incompetente, dimissioni". (Rer)