Credito: Amato su Fondazioni, protagoniste in mondo che ha visto allargarsi il no profit

- La Legge Amato ha avuto un successo che raramente le riforme in Italia riescono ad avere, generando difetti e fenomeni anche di potere che ora vengono lamentati, ma che sono i problemi di una nuova fase della nostra storia. Così Giuliano Amato, giudice e vicepresidente della Corte costituzionale, intervenuto oggi al convegno “Le Fondazioni dalle origini al futuro”, organizzato in occasione del trentennale della promulgazione della legge 30 luglio 1990, n. 218. “Una fase nuova ma non nuovissima, perché le lontane radici che questa vicenda ha nella nostra storia avevano creato una cultura che inizialmente era nel sistema bancario e che si è poi trasferita alle Fondazioni, le quali sono oggi protagoniste in un mondo che ha visto allargarsi il no profit, che ha visto nasce una legge quadro del terzo settore e che ha visto investimenti di impatto entrare nelle stesse imprese commerciali che investono sul mercato, ma che conserva alle Fondazioni il ruolo specifico che si sono guadagnate”, ha detto. (Ems)