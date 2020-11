Ex Ilva: Benaglia (Fim Cisl), se esce solo coinvolgendo lavoratori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sulla vertenza sull'ex Ilva con ArcelorMittal "se ne esce solo coinvolgendo i lavoratori". Lo dice il segretario generale della Fim Cisl, Roberto Benaglia, sulle pagine de "L'Economia" del Corriere del Mezzogiorno. "Da queste emergenze se ne esce solo coinvolgendo i lavoratori e puntando ad uno sviluppo sostenibile. Abbiamo apprezzato che ci sia finalmente un nuovo progetto - si legge in una nota - ma non siamo tranquilli, perché a Taranto l'anno si chiuderà con un dato negativo mai raggiunto: il livello produttivo di 3 milioni e mezzo di tonnellate d'acciaio, meno della metà delle capacità dell'impianto e di conseguenza ci sono 5000 lavoratori che stanno usufruendo della cassa integrazione Covid e per cui, da aprile, bisognerà definire nuovi ammortizzatori. Il punto è - prosegue il leader della Fim Cisl - che non ci convincono le rassicurazioni dei nostri interlocutori: garantisce lo Stato. Vogliamo vedere un piano industriale vero, vogliamo sapere quali sono le capacità economiche, necessarie anche per rifare gli altoforni. E vogliamo capire se ci sono manager adeguati che possano affiancarsi a Domenico Arcuri, che certamente non può occuparsi di tutto: dalle mascherine, ai vaccini, all'acciaio". (Com)