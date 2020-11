Legge Bilancio: Capone (Ugl), gravi ritardi da governo, lavoratori hanno bisogno di aiuto (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sarebbe stato sufficiente - ha aggiunto il segretario Ugl - sostenere con la garanzia dello Stato l'accordo sull'anticipazione della cassa integrazione in deroga tra l'Abi e le parti sociali dello scorso 30 marzo per superare rapidamente le criticità manifestate. Occorre, quindi, un piano a lungo termine per rimettere in sesto l'Italia, partendo dai singoli territori. Le nostre città hanno bisogno di essere rigenerate: serve un piano urbanistico, edilizio e di welfare sociale tale da permettere alle famiglie di godere di servizi più efficaci ed efficienti, una vera e propria rivoluzione smart. Un percorso che passa anche dalle risorse del Recovery Fund e dalla revisione della normativa vigente, prevedendo uno snellimento burocratico delle procedure, spesso troppo lunghe e inconcludenti. Ancora più lontano - ha aggiunto - è un secondo obiettivo, quello di favorire il riequilibrio territoriale tra nord e sud Italia. Il Mezzogiorno ha bisogno di ricevere aiuti oggi, non nel 2023 quando il disagio economico e sociale sarà verosimilmente peggiorato. Proseguendo, la questione della liquidità delle imprese continua ad essere centrale. La garanzia dello Stato sui prestiti erogati dal sistema creditizio non è stata adeguata. A conti fatti, rispetto alle previsioni di aprile 2020, l'obiettivo indicato era di almeno 250 miliardi di prestiti garantiti che in realtà è stato raggiunto solo al 30 per cento, peraltro, con una concentrazione maggiore verso le grandi imprese e una ridotta alle piccole", ha quindi concluso Capone. (Rin)