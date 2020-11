Cina-Usa: Pechino risponderà in maniera adeguata a visita contrammiraglio Studeman a Taiwan

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina risponderà alla visita del contrammiraglio Michael Studeman della Marina statunitense a Taiwan e si opporrà fermamente a qualsiasi relazione militare tra Taipei e Washington. Lo ha dichiarato oggi il portavoce del ministero degli Esteri cinese, Zhao Lijian. Studeman, responsabile dell'intelligence militare statunitense per la regione dell'Asia-Pacifico, si è recato a Taiwan per una visita non annunciata, secondo fonti governative anonime citate dalla stampa taiwanese lo scorso fine settimana. L'indiscrezione non è stata confermata dal Pentagono o dal ministero della Difesa taiwanese. Nel quotidiano incontro con la stampa a Pechino, il portavoce ha affermato che la Cina si oppone risolutamente a qualsiasi forma di scambio tra funzionari statunitensi e taiwanesi e al fatto che abbiano relazioni militari. "La Cina esorta gli Stati Uniti a riconoscere pienamente l'estrema sensibilità della questione legata a Taiwan. La parte cinese, a seconda di come si evolverà la situazione, fornirà una risposta legittima e necessaria", ha detto.(Cip)