Spagna: sondaggio, il 72 per cento spagnoli non comprerà nulla durante "Black Friday"

- Quest'anno il 72 per cento degli spagnoli non comprerà nulla durante le campagna promozionale del "Black Friday" e tra gli acquirenti il 51 per cento prevede di farlo solo on line. É quanto emerge da un'indagine condotta dall'Organizzazione dei consumatori e degli utenti (Ocu) basata su 1.073 interviste su un campione tra i 25 ed i 74 anni. Secondo l'Ocu, solo il 2 per cento dei consumatori è disposto a spendere più di 500 euro, l'11 per cento spenderà tra i 100 e i 500 , il 9 per cento tra i 51 e i 100 euro e l'8 per cento meno di 50 euro. Dall'inchiesta è emerso, inoltre, che i giovani tra i 25 ed i 39 anni sono i meno propensi ad acquistare in un negozio fisico (il 6 per cento). (Spm)