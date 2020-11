Ostia: controlli nel fine settimana, 5 arresti e due denunce (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I carabinieri di Fiumicino e i carabinieri di Ostia hanno arrestato due persone per furto in esercizi commerciali. I carabinieri della stazione di Acilia hanno rintracciato e arrestato, su disposizione del Tribunale di Cagliari, un 43enne di origine ucraina, condannato a quasi 3 anni di reclusione per violenza sessuale e lesioni personali, conducendolo presso la casa circondariale di Rieti. In manette è finita anche una 45enne romana, su disposizione del Tribunale di Roma. La donna, già agli arresti domiciliari nella propria abitazione di via dell’Appagliatore, per reati in materia di sostanze stupefacenti, dopo essere stata segnalata dai carabinieri per una serie di violazioni della misura cautelare a cui era sottoposta, ha visto aggravarsi la propria posizione. La donna, che alcune settimane prima era stata addirittura sorpresa ed arrestata dai militari mentre era intenta a spacciare eroina in casa, è stata tradotta presso la casa circondariale di Roma Rebibbia. (Rer)