Bosnia: disavanzo commerciale con l'estero pari a 2,7 miliardi di euro

- Il disavanzo commerciale con l'estero della Bosnia-Erzegovina è stato pari a 5,3 miliardi di marchi convertibili (2,71 miliardi di euro) fra gennaio e ottobre di quest'anno. Lo riferisce l'Istituto di statistica del Paese, precisando che il valore delle esportazioni ammontava in quel periodo a 8,595 miliardi di marchi convertibili (4,4 miliardi di euro). Il valore è inferiore dell'11,2 per cento rispetto allo stesso periodo del 2019. Le importazioni ammontavano a 13,922 miliardi di marchi convertibili (7,12 miliardi di euro), con una diminuzione del 14,8 per cento rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. (Bos)