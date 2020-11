Roma: Acli, al via oggi X edizione del Festival della dottrina sociale della chiesa (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L’obiettivo è quello di gettare semi di speranza, più che mai necessaria per interrompere la filiera del negativo innescata dalla pandemia che dalla crisi sanitaria ha portato alla crisi economica e del lavoro, poi a quella sociale e relazionale", continua la nota. Il taglio del nastro all’iniziativa è stato dato oggi con la cerimonia di apertura in contemporanea in tutte le città italiane attraverso la piantumazione di un melograno, l’albero simbolo della Dottrina sociale della chiesa, presso il Giardino del Cedro alla presenza di Mons. Gianpiero Palmieri – vicegerente della Diocesi di Roma, Virginia Raggi – sindaca di Roma e Sabrina Alfonsi – presidente Municipio Roma I Centro e dei rappresentanti delle realtà coinvolte nella promozione dell’iniziativa: Acli di Roma, Adiconsum Roma, Confcooperative Roma, Ucid Roma, Siamo Impresa Pmi e Bcc Credito cooperativo in collaborazione con l’Ufficio per la pastorale sociale e del lavoro della Diocesi di Roma. (segue) (Com)