Roma: Acli, al via oggi X edizione del Festival della dottrina sociale della chiesa (3)

- "Organizzazioni che si riconoscono nei valori della Dottrina Sociale della Chiesa, una bussola in particolare per i credenti che sono impegnati per una buona politica, ma dal valore universale per tutti coloro che hanno a cuore il bene comune. L’evento di apertura consiste in un gesto semplice ma dal grande valore simbolico in quanto il melograno è una pianta presente sin dall’inizio della storia dell’umanità, richiama la potenza della vita, la generativà, la sua forza è sinonimo di tenacia nelle difficoltà e con i suoi frutti dai chicchi numerosi e diversi rappresenta la ricchezza insita nella diversità". Domani, in diretta sulla pagina Facebook e Youtube delle Acli di Roma e delle realtà aderenti a partire dalle ore 17 si terrà un web talk dal titolo “La qualità della vita nella Capitale oltre l’emergenza” volto ad analizzare l’impatto dell’emergenza Covid-19 nella Capitale e sulle Buone pratiche attivate in questo periodo per rafforzare la coesione sociale. (segue) (Com)