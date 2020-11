Mauritania: a Zouerate l'installazione di unità di trattamento per pietre d'oro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La società Maadem Mauritanie ha tenuto ieri a Zouerate delle consultazioni per determinare il sito dove installare le unità per il trattamento delle pietre d'oro, attività che potrebbe avere un impatto negativo sull'ambiente e sulla salute delle popolazioni. A queste consultazioni partecipano le autorità amministrative, i funzionari eletti locali, le organizzazioni della società civile, gli attivisti, le organizzazioni dei minatori artigianali, oltre ai dipartimenti ministeriali interessati (Miniere, Interno, Difesa, Salute e Ambiente). Il presidente mauritano Mohamed Ould Cheikh Ghazouani, durante la sua visita a Zouerate, ha chiesto che la questione venga risolta in accordo con le popolazioni, ribadendo che non verrà presa alcuna decisione che possa minacciare la salute delle popolazioni o l'ambiente.(Res)