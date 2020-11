Viabilità: sulla A4 Mi-Bs chiusa per una notte l'entrata della stazione di Trezzo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Autostrade comunica in una nota che sulla A4 Milano-Brescia, per consentire lavori di ripristino dei giunti di dilatazione, previsti in orario notturno, dalle 22.00 di mercoledì 25 alle 5.00 di giovedì 26 novembre, sarà chiusa la stazione di Trezzo, in entrata in entrambe le direzioni, verso Milano e in direzione di Brescia. In alternativa si consiglia di entrare alle seguenti stazioni: verso Milano, Capriate o Cavenago; verso Brescia, Capriate. (Com)