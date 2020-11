Viabilità: su R37 raccordo Fiera di Milano chiusure notturne allacciamento con A8

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La società Autostrade informa che sul raccordo Fiera di Milano R37, per consentire lavori di pavimentazione, previsti in orario notturno, nelle due notti consecutive di giovedì 26 e venerdì 27 novembre, con orario 21.00-5.00, sarà chiuso, per chi proviene da Rho/SS33 del Sempione, il ramo di allacciamento con la A8 Milano-Varese, verso Milano e Varese.In alternativa si consiglia di immettersi sulla A52 tangenziale nord di Milano e invertire il senso di marcia allo svincolo di Baranzate per poi immettersi sulla A8 Milano-Varese e proseguire verso Varese o in direzione di Milano. (Com)