Algeria: deputati accusano governo di non rispondere a quesiti posti in parlamento

- I rappresentanti dell'Assemblea nazionale del popolo (la Camera bassa del parlamento algerino) lamentano l'incuria dei ministri del governo di Abdelaziz Djerad nel rispondere alle domande scritte e verbali relative ai loro settori, nonostante le difficili condizioni economiche e sanitarie che il Paese nordafricano sta attraversando. "Sembra che il dibattito sul ritardo del governo nel rispondere alle inchieste parlamentari non terminerà presto, nonostante la conferma a più riprese dei ministri del governo di Djerad di voler ascoltare i problemi dei cittadini", asserisce il quotidiano "Echorouk". Anche il primo ministro, sottolinea il giornale, non è stato immune dalle critiche a causa del ritardo nella risposta alle interrogazioni scritte e orali in parlamento. (Ala)