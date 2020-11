Polonia: società petrolifera Orlen vuole acquistare società Otp

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La società petrolifera polacca Pkn Orlen vuole acquistare Otp, la principale compagnia di trasporto di combustibili nel Paese. Lo riferisce l'emittente "Polskie Radio". Il valore stimato dell'operazione è di circa 89 milioni di zloty (quasi 20 milioni di euro). "Pkn Orlen sta consolidando la sua posizione nel mercato del trasporto stradale e sta investendo nello sviluppo e nell'ottimizzazione dei processi logistici. Uno degli elementi della strategia è l'acquisto della società Otp", si legge in un comunicato. Come spiega Pkn Orlen, all'operazione è necessario l'assenso dell'Ufficio per la tutela dei consumatori e della concorrenza (Uokik). "La logistica è uno dei settori che più assorbono capitali nell'attività delle società. Per questo l'ottimizzazione dei costi in questo settore" è importante, ha dichiarato il presidente di Pkn Orlen, Daniel Obajtek. Nel 2019 Otp ha trasportato quasi 6 milioni di metri cubici di combustibile, incluso quello destinato ad aerei e gas naturale liquefatto (Gnl). (Vap)