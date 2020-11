Riapertura delle scuole, Miozzo del Cts fa chiarezza sulle date: tutti i dettagli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 7 gennaio è giovedì, quindi ci sarà un probabile slittamento a lunedì 11. In ogni caso l’indicazione di riapertura delle scuole a gennaio non è garantita, visto che non abbiamo alcuna certezza sullo sviluppo della pandemia. E' quanto ha dichiarato il coordinatore del Comitato tecnico scientifico per l’emergenza coronavirus, Agostino Miozzo, in un'intervista al "Corriere della Sera". Secondo Miozzo "se nelle festività avremo momenti analoghi a quelli vissuti nell’estate appena trascorsa, l’evoluzione dell’epidemia porterà a dati simili o addirittura peggiori di quelli attuali. Significa che le scuole rischiano di restare chiuse altre settimane. Avremo una generazione di liceali che andrà all’esame di Stato a giugno avendo perso il contatto fisico con l’universo scolastico per quasi un anno. È un danno incommensurabile". L'esperto ha fatto sapere che in seguito alla "videoconferenza con il direttore regionale dell’Oms di Copenaghen, Unesco e Who Ginevra, abbiamo condiviso l’esigenza di far tornare i ragazzi a scuola in presenza il prima possibile. I dati - ha concluso - ci dicono che i contagi in età scolastica non sono significativamente diversi da quelli di altre classi di età e non abbiamo evidenze per capire se siano avvenuti a scuola o fuori".(Rin)