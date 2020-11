Regno Unito: Covid, nuovo piano di test rapidi punta ad abolire autoisolamento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un nuovo programma pilota di test anti-Covid rapidi, i quali restituiscono un risultato in meno di mezz'ora, è al momento in prova nell'area di Liverpool, per testare la fattibilità del piano e l'attendibilità su larga scala di tali test. Secondo il piano del governo, che dovrebbe essere annunciato secondo il "Financial Times" dal primo ministro Boris Johnson nel pomeriggio di oggi, le persone che saranno entrate in contatto con una persona risultata positiva al Covid-19 si vedranno offerto gratuitamente un test rapido al giorno per sette giorni, senza che debbano autoisolarsi preventivamente se non riceveranno un risultato positivo da nessuno dei sette test a cui si sottoporranno. Se il piano al momento in prova a Liverpool risulterà avere successo, sarà esteso in un primo momento al personale sanitario e alle case di riposo, prima che il suo uso venga allargato all'intera popolazione a partire da gennaio. Il governo ha sinora speso oltre 2 miliardi di sterline (2,25 miliardi di euro) per l'acquisto di centinaia di milioni di tali test rapidi, i quali sono considerati la "punta di lancia" della strategia "Moonshot" di test di massa della popolazione annunciata dal governo Johnson alcune settimane fa. (Rel)