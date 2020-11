Molise: Fanelli (Pd), ritardi pagamenti fornitori, non applicata misura "Sblocca Italia"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Lo 'Sblocca Italia' prevedeva la possibilità per le Regioni e le aziende sanitarie di pagare i propri debiti commerciali. Passaggio importante per dare respiro alle imprese e ai loro lavoratori, ma anche per rispettare gli adempimenti previsti rispetto alle disposizioni in materia sanitaria". Lo sostiene stamani il capogruppo del Pd in Consiglio regionale del Molise Micaela Fanelli. "Vediamo perché, in un colpo solo, Regione Molise e Asrem non raggiungono nessuno dei due obiettivi. Il DL 34 del 2020 metteva a disposizione di tutte le amministrazioni nazionali (Comuni, Province e Regioni) e delle aziende sanitarie 12 miliardi. A livello nazionale ne sono stati chiesti pochi; zero da parte della Regione Molise e dall'Asrem. Eppure i fornitori della Regione e soprattutto dell'Asrem sono imprese che si trovano in una situazione critica. Potevano entrambe le amministrazioni attivare anticipazioni di liquidità da Cassa Depositi e Prestiti, con un calendario molto 'rilassato' che permetteva di restituire i prestiti in 30 anni a un tasso decisamente 'leggero". (segue) (Rsc)