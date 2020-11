Molise: Fanelli (Pd), ritardi pagamenti fornitori, non applicata misura "Sblocca Italia" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La situazione dei pagamenti del Molise d'altronde – spiega Fanelli - è fra le più drammatiche. I ritardi accumulati fanno stare la nostra regione in cima alla classifica di quelle più lente. E allora perché non cogliere questa opportunità? Per altro reiterata con una seconda nuova finestra, parimenti non usata in Molise. Qualche tempo fa proprio Toma disse che non conveniva, perché si trattava di un cosiddetto debito". "Oltre a Toma - aggiunge - avrebbero dovuto pensarci i vertici amministrativi della regione, dell'Asrem e la struttura commissariale- aggiunge la Consigliera del Pd- che avrebbero dovuto implementare anche l'utilizzo della Piattaforma di Certificazione dei Crediti Commerciali. Senza dimenticare come proprio i tempi di pagamento, in base a quanto previsto dalla Legge di Bilancio 2019, articolo 1 comma 865, vanno ad incidere sugli obiettivi raggiunti dai Direttori Generali. Lo stesso 30 per cento della loro indennità di risultato dipende, infatti, proprio dal rispetto dei tempi di pagamento. E anche questo sarà oggetto di attenzione massima da parte nostra. Controlleremo e chiederemo che venga applicata la disposizione". (Rsc)