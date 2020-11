Molise: Consiglio regionale, eletti i presidenti delle Commissioni permanenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio regionale nel corso della sua ultima riunione di venerdì sera ha proceduto non solo alla rielezioni del Presidente dell'Assemblea, dei due vicepresidenti e dei due Consiglieri segretari ma anche alla ricomposizione delle varie commissioni consiliari. Subito dopo l'elezione, infatti, il Presidente del Consiglio ha immediatamente convocato le Commissioni consiliari che hanno proceduto all'elezione dei vari Presidenti La I Commissione ha quindi eletto come Presidente il Consigliere Di Lucente, come Vice Presidenti i Consiglieri Cefaratti e Greco, Segretario il Consigliere D'Egidio. La III Commissione ha eletto come Presidente il Consigliere Romagnuolo, come Vice Presidenti i Consiglieri D'Egidio e Fontana, come Segretario il Consigliere De Chirico. La IV Commissione ha eletto come Presidente il Consigliere Cefaratti, come vicepresidenti i Consiglieri Di Lucente e Manzo, come segretario il consigliere Calenda. La II Commissione non si è riunita per mancanza del numero legale e sarà riconvocata nelle prossime ore. (Gru)