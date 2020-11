Covid: Speranza sospende attività allevamenti di visoni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Ministro della Salute, Roberto Speranza ha firmato un'ordinanza che dispone la sospensione delle attività degli allevamenti di visoni su tutto il territorio italiano fino alla fine del mese di febbraio 2021 quando verrà effettuata una nuova valutazione sullo stato epidemiologico. La misura aggiunge l'infezione da Sars-Cov-2 nei visoni d'allevamento all'elenco delle malattie infettive e diffusive degli animali soggette a provvedimenti sanitari secondo il "Regolamento di polizia veterinaria (Dpr 8 febbraio 1954, n. 320)". "Pur essendo il numero degli allevamenti in Italia molto ridotto rispetto ad altri paesi europei - spiega il Ministero - si è valutato di seguire il principio della massima precauzione in osservanza del parere espresso dal Consiglio superiore di sanità. Secondo l'ordinanza, in caso di sospetto di infezione, le autorità locali competenti dispongono il sequestro dell'allevamento, il blocco della movimentazione di animali, liquami, veicoli, attrezzature e l'avvio di una indagine epidemiologica. In caso di conferma della malattia, i visoni dell'allevamento sono sottoposti ad abbattimento". (Ren)