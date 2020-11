Germania: Covid, proroga delle chiusure in vigore graverebbe sull'economia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una proroga del blocco in vigore in Germania dal 2 al 30 novembre per contenere la diffusione del coronavirus graverà sull'economia del Paese, già colpita dalla crisi provocata dalla pandemia. È quanto riferisce oggi il quotidiano “Handelsblatt”, a seguito della proposta dei Laender di estendere il “lockdown light” almeno fino al 20 dicembre prossimo, inasprendo le restrizioni. Sull'iniziativa verrà assunta una decisione il 25 novembre prossimo, durante una videoconferenza tra la cancelliera Angela Merkel e i primi ministri degli Stati tedeschi. Intanto, il ministro delle Finanze, Olaf Scholz, si è già detto certo che il blocco parziale continuerà oltre la scadenza del 30 novembre. Tuttavia, avverte il capo economista di Berenberg Bank, Holger Schmieding, un simile sviluppo farebbe “aumentare le probabilità di un lieve calo del Pil nel quarto trimestre” del 2020. A sua volta, l'economista capo della banca olandese Ing, Carsten Brzeski, ha chiesto di non sottovalutare l'effetto psicologico della proroga del blocco parziale. In particolare, Brzeski ha affermato: “L'incertezza e la vaghezza, la mancanza di prospettiva sulla durata delle misure, peseranno sulla fiducia dei consumatori e delle imprese”. (Geb)