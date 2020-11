Sanità: Lilt, con campagna MoveMen invito agli uomini a effettuare controlli urologici regolari per prevenzione tumore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono tanti gli esempi proposti dalla Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori Milano e Monza Brianza nella sua campagna MoveMen per spiegare che certe cose fanno paura solo in apparenza. Come la visita urologica. In Italia, nell’arco della propria vita, 1 uomo su 8 ha la possibilità di sviluppare il tumore alla prostata e solo con la prevenzione e con la diagnosi precoce è possibile arrivare prima dell’insorgenza della neoplasia. Una visita urologica può far paura, ma spesso non è quello che sembra. Agire prima, imparare a conoscere il proprio corpo e a riconoscere i segnali della malattia sono le azioni essenziali per salvarsi la vita. Ecco perché nel mese azzurro, Lilt ricorda agli uomini l’importanza di mettere in calendario la visita urologica proprio come la donna ha imparato a fare con quelle senologica e ginecologica. Inoltre, offre opportunità informative e incontri in diretta streaming (“Lilt in diretta” ogni giovedì sulla pagina Facebook dell’associazione) con specialisti ed esperti del tema. “Gli uomini spesso sottovalutano l’importanza di questo tipo di controllo per la salvaguardia della loro salute – osserva Marco Alloisio, presidente Lilt Milano e Monza Brianza –. In Italia il tumore alla prostata è diagnosticato al 18,5 per cento della popolazione maschile e colpisce il 22 per cento degli uomini tra i 50 e i 69 anni e il 20 per cento degli over 70. Il 12 per cento dei più giovani invece si trova ad affrontare un altro nemico, il tumore al testicolo. Tuttavia, il dato da tenere sempre in considerazione è quello della sopravvivenza a 5 anni dalla diagnosi. Infatti, per il tumore alla prostata si parla del 92 per cento dei casi e per quello al testicolo del 91 per cento. Questi dati dimostrano quanto sia fondamentale promuovere la corretta informazione attraverso campagne come MoveMen. La conoscenza aiuta ad affrontare con più consapevolezza e con meno paura ogni ostacolo”. (Com)