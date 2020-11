Ungheria: Deutsch (Fidesz), tirannia Ue può prendere il posto della tirannia comunista

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La tirannia dell'Unione europea potrebbe prendere il posto di decenni di tirannia comunista. L'affermazione è di Tamas Deutsch, eurodeputato del partito ungherese Fidesz, pronunciata ai microfoni dell'emittente radiofonica pubblica "Magyar Radio". Deutsch si è così scagliato contro l'ipotesi di legare la distribuzione dei fondi europei al criterio dello stato di diritto. Secondo lui l'obiettivo di tale meccanismo è quello di costringere l'Ungheria a far entrare nel proprio territorio nazionale gli immigrati e a riconoscere i matrimoni omosessuali, con lo stato di diritto usato soltanto come uno schermo dietro il quale nascondersi. Una condizione fondamentale per assicurare uguali diritti per gli Stati membri dell'Ue è che l'opinione di tutti sulle questioni più importanti, così come i loro interessi, siano rispettati, ha detto l'eurodeputato. L'Ue è fondata sulla cooperazione tra Stati nazionali e il suo successo dipende dal fatto che continui lungo questa strada. (segue) (Vap)