Ungheria: Deutsch (Fidesz), tirannia Ue può prendere il posto della tirannia comunista (2)

- Non è un caso, spiega Deutsch, che i trattati richiedano l'unanimità su questioni importanti. Se un Paese membro pone il veto su un tema sta semplicemente esercitando il suo diritto a comunicare la sua posizione. "Un consenso sarà raggiunto indipendentemente da quanto conflittuali molti si mostrino al momento", ha continuato, aggiungendo che non c'è alcun modo di aggirare il veto di Polonia e Ungheria al meccanismo di condizionalità dei fondi Ue. Venerdì scorso il primo ministro dell'Ungheria, Viktor Orban ha affermato con sicurezza che negoziati su bilancio e fondo di ripresa Ue proseguiranno e alla fine un accordo si troverà. Nella sua consueta intervista all'emittente "Radio Kossuth", il capo del governo si è detto sicuro che soluzioni allo stallo creato dal veto di Ungheria e Polonia non mancano, a patto che siano "aspetti legali a essere decisivi e non una maggioranza politica". I programmi economici di Budapest possono essere avviati nella primavera anche senza le risorse provenienti dal fondo per la ripresa Ue, reperendo risorse "dal mercato", ha detto Orban. (segue) (Vap)