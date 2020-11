Ungheria: Deutsch (Fidesz), tirannia Ue può prendere il posto della tirannia comunista (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il premier ungherese non ha risparmiato frecciate a George Soros, che ha esortato l'Unione europea a non piegarsi al veto di Ungheria e Polonia contro il meccanismo di condizionalità che subordina l'assegnazione delle risorse europee all'osservanza dello stato di diritto. Il modo in cui si risolvono i conflitti in Ue è attraverso il negoziato, ha ricordato Orban, mentre Soros pretende di dare "istruzioni all'élite di Bruxelles in un articolo". Sta ai capi di Stato e di governo avere una discussione su come uscire dalla situazione, tale è la natura dell'Ue. "Oggi George Soros è l'uomo più corrotto al mondo", ha continuato Orban. (Vap)