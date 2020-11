Agroalimentare: controlli in tutta Italia, denunce e sequestri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel corso del mese di novembre, i Reparti tutela agroalimentare (Rac),unitamente ai nuclei investigativi di Polizia ambientale agroalimentare e forestale (Nipaaf) e alle Stazioni dei Gruppi Carabinieri Forestali, sul territorio nazionale, hanno eseguito controlli presso 56 aziende del settore agroalimentare. Nel corso delle attività sono stati: sequestrati 5.941 kg di alimenti, pari a 19 mila euro (false evocazioni ed infrazioni sull’etichettatura) e 2.160 litri di olio, per un valore di 15mila euro,dichiarato extravergine ma dalle analisi risultato di qualità inferiore; denunciati i titolari di 5 aziende per frode in commercio e gestione illecita di rifiuti. In particolare, sono stati sequestrati per mancanza di rintracciabilità: 82 kg di prodotti caseari e salumi, 145 litri di latte di pecora e 33 confezioni di ricotta; 5.860 kg di mele. Sanzioni per 17.500 euro e diffida al titolare di un caseificio per aver posto su prodotti caseari etichette prive delle indicazioni obbligatorie. (Ren)