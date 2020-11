Francia: al via processo a Sarkozy per "corruzione" e "traffico di influenze"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si apre oggi a Parigi il processo che vede alla sbarra l'ex presidente francese, Nicolas Sarkozy, per "corruzione" e "traffico d'influenze illecite". Lo riferisce la stampa d'oltralpe, spiegando che il processo durerà sino al 10 dicembre e Sarkozy rischia una pena che può arrivare sino a dieci anni di prigione e a una multa di un milione di euro. Nel 2013 gli inquirenti hanno messo sotto controllo il telefono dell'ex presidente nell'ambito dell'inchiesta sui presunti finanziamenti libici della campagna elettorale del 2007, scoprendo che Sarkozy aveva una linea aperta sotto il nome di Paul Bismuth, utilizzata solo per comunicare con il suo avvocato, Thierry Herzog. Dalle intercettazioni è emerso che Sarkozy stava cercando di ottenere delle informazioni su un altro processo che lo vede imputato da Gilbert Azibert, magistrato alla Corte di cassazione che in cambio puntava a un posto a Monaco. (Frp)