Medio Oriente: fonti stampa, Netanyahu ha incontrato Mohammad bin Salman e Pompeo a Neom

- Il primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu, avrebbe incontrato ieri il principe ereditario di Riad, Mohammad bin Salman, e il segretario di Stato statunitense, Mike Pompeo, a Neom, città nella provincia saudita di Tabuk, sul Mar Rosso. Lo riferiscono oggi i media israeliani, citando fonti locali. Il capo dell’esecutivo sarebbe stato accompagnato nella visita dal capo del servizio di intelligence esterna, il Mossad, Yossi Cohen. La notizia sul presunto incontro è stata diffusa dopo che Avi Scharf, un giornalista del quotidiano israeliano “Haaretz”, ha pubblicato sul suo profilo Twitter la rotta percorsa da un velivolo Gulfstream privato e usato in precedenza da Netanyahu, decollato da Tel Aviv e rimasto sul suolo saudita per circa due ore prima di far ritorno in Israele poco dopo la mezzanotte. La presenza del principe ereditario saudita e di Pompeo a Neom, nella giornata conclusiva del G20, organizzato proprio dalla presidenza saudita, è confermata da un messaggio diffuso questa mattina dal capo della diplomazia di Washington su Twitter. “Visita costruttiva con il principe ereditario Mohammad bin Salman oggi a Neom. Gli Stati Uniti e l’Arabia Saudita hanno percorso molta strada da quando il presidente Franklin Delano Roosevelt e re Abdulaziz al Saud hanno gettato le basi dei nostri legami 75 anni fa”, ha scritto Pompeo. (segue) (Res)