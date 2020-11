Medio Oriente: fonti stampa, Netanyahu ha incontrato Mohammad bin Salman e Pompeo a Neom (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al momento, secondo quanto riportano i principali quotidiano israeliani, l’ufficio del primo ministro Netanyahu non ha voluto commentare le indiscrezioni. Il presunto incontro troverebbe una conferma sottintesa, secondo i media di Gerusalemme, da quanto dichiarato da Topaz Luk, membro dell’entourage del primo ministro. Il ministro della Difesa, Benny Gantz, “sta facendo politica, mentre il primo ministro sta facendo la pace”, ha scritto Luk su Twitter, riferendosi all’annuncio del ministro di istituire una commissione di indagine sul cosiddetto caso dei sottomarini, “Case 3000”, che vede coinvolti numerosi elementi vicini a Netanyahu. Tuttavia, il messaggio di Luk potrebbe semplicemente riferirsi alle intese raggiunte nei mesi scorsi da Israele con Emirati Arabi Uniti e Bahrein e non a un evento recente. Inoltre, durante il fine settimana, il ministro degli Esteri saudita, principe Faisal bin Farhan, ha dichiarato che Riad “ha sostenuto la normalizzazione delle relazioni con Israele per lungo periodo, ma prima deve avvenire una cosa molto importante: un accordo di pace permanente e pieno tra israeliani e palestinesi”. (Res)