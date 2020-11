Germania: Covid, Soeder (Csu), prorogare blocco parziale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In vigore dal 2 al 30 novembre prossimo, il blocco parziale attuato in Germania per contenere la diffusione del coronavirus “deve essere esteso, e certamente approfondito, per due o meglio tre settimane” al fine di trascorrere “un buon Natale”. È quanto dichiarato dal presidente dell'Unione cristiano-sociale (Csu), Markus Soeder, primo ministro della Baviera. Intervistato dal quotidiano “Bild”, Soeder ha precisato che il “lockdown light” dovrà continuare a essere attuato finché l'incidenza dei contagi da Sars-Cov2 non sarà tornata alla soglia critica delle 50 nuove infezioni su 100 mila abitanti in una settimana. Attualmente, il valore è intono a 140. Per il presidente della Csu, “se interrompiamo il blocco a questo elevato livello di contagi e perdiamo la pazienza, allora tutto ricomincia da capo e ci ritroviamo con misure ancora più severe di quelle attuate ora in Repubblica Ceca o Austria”. Pertanto, secondo Soeder, “è meglio un blocco più lungo ora che un completo divieto a uscire di casa a Natale”. Per il primo ministro della Baviera, le celebrazioni delle festività natalizie in famiglia dovrebbero essere “più libere”. Il capodanno dovrebbe essere, invece, festeggiato “in maniera più coerente” con la situazione della pandemia, ad esempio vietando il consumo di alcol nei luoghi pubblici o aperti al pubblico. Allo stesso tempo, Soeder ha messo in guardia dai viaggi durante le vacanze di Natale. Il 25 novembre prossimo, la cancelliera Angela Merkel terrà una videoconferenza con i primi ministri dei Laender per valutare l'efficacia del blocco limitato nel contenere la diffusione del Covid-19. Intanto, gli Stati tedeschi hanno proposto la proroga del “lockdown light” almeno fino al 20 dicembre prossimo, con l'inasprimento delle restrizioni anticontagio. (Geb)