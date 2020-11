Miozzo (Cts): "Tenere le scuole chiuse è un danno incommensurabile, riaprire quanto prima"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' necessario fare ogni sforzo possibile per tenere le scuole aperte. Ne è convinta la ministra dell'Istruzione, Lucia Azzolina soprattutto alla luce dell'incontro tenuto con i rappresentanti dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (Unesco), e Organizzazione mondiale della Sanità (Oms). "È un nostro dovere - ha spiegato la titolare del ministero- garantire un’istruzione di qualità alle nostre studentesse e ai nostri studenti. Quando le regole sono rispettate, le scuole sono fra i luoghi più sicuri per i nostri ragazzi". "L’Oms - ha precisato ancora - sulla base di dati e informazioni aggiornati, ha affermato che l’impatto dei contagi nelle scuole risulta essere limitato, che la trasmissione tra gli studenti avviene soprattutto fuori da scuola e che, in ogni caso, la probabilità di contagio risulta più bassa nei bambini".Anche secondo il coordinatore del Comitato tecnico scientifico per l’emergenza coronavirus, Agostino Miozzo, è necessario riaprire quanto prima. "Il 7 gennaio è giovedì, quindi ci sarà un probabile slittamento a lunedì 11 - ha detto in una intervista al Corriere della Sera - In ogni caso l’indicazione di riapertura a gennaio non è garantita, visto che non abbiamo alcuna certezza sullo sviluppo della pandemia. E poi c’è Natale di mezzo". Secondo Miozzo "se nelle festività avremo momenti analoghi a quelli vissuti nell’estate appena trascorsa, l’evoluzione dell’epidemia porterà a dati simili o addirittura peggiori di quelli attuali. Significa che le scuole rischiano di restare chiuse altre settimane. Avremo una generazione di liceali che andrà all’esame di Stato a giugno avendo perso il contatto fisico con l’universo scolastico per quasi un anno. È un danno incommensurabile". L'esperto ha fatto sapere che in seguito alla videoconferenza con il direttore regionale dell’Oms di Copenaghen, Unesco e Who Ginevra, abbiamo condiviso l’esigenza di far tornare i ragazzi a scuola in presenza il prima possibile. I dati ci dicono che i contagi in età scolastica non sono significativamente diversi da quelli di altre classi di età e non abbiamo evidenze per capire se siano avvenuti a scuola o fuori".Nel corso della videoconferenza, ha fatto sapere ancora Azzolina "è stata ribadita l’opportunità di rendere i provvedimenti di chiusura delle scuole il più possibile limitati e circoscritti, garantendo sempre la massima attenzione agli studenti con difficoltà".(Rin)