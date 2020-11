Hong Kong: Mollicone (Fd'I), arresto di Wong inaccettabile, ennesimo attacco alla libertà

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'arresto di Wong e degli attivisti democratici è inaccettabile. Il ministro Di Maio intervenga subito in via ufficiale con l'ambasciatore cinese in Italia per garantirne l'immediato rilascio". Lo ha affermato il deputato di Fratelli d'Italia Federico Mollicone, componente dell'Alleanza Interparlamentare sulla Cina. "La Cina viola sistematicamente i diritti umani delle minoranze in Tibet e Xinjiang - prosegue - e sta costruendo un regime di repressione delle libertà anche ad Hong Kong, con arresti e detenzioni sommarie. La nostra solidarietà a Wong, esempio di coraggio". (Ren)