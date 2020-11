Roma: Atac su chiusura metro C, accertamenti su mancanza personale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Atac svolgerà accertamenti approfonditi per chiarire le ragioni che hanno provocato la mancata apertura della linea C della metropolitana per indisponibilità di personale. Si legge in una nota della partecipata capitolina dei Trasporti. "Il numero di agenti di stazione presenti a inizio turno, infatti, non era sufficiente per garantire l'esercizio in sicurezza della linea". La linea è chiusa e sono stati arrivati bus sostitutivi. "Atac sta controllando i documenti giustificativi giunti in azienda da parte del personale assente, anche per valutare eventuali azioni davanti alle autorità". (Com)