Germania: Covid, ministro Salute Spahn, vaccinazioni già entro fine anno

- Il ministro della Salute tedesco, Jens Spahn, si è detto ottimista circa l'avvio delle vaccinazioni contro il coronavirus in Germania entro la fine del 2020. Come riferisce oggi il quotidiano “Suddeutsche Zeitung”, Spahn ha affermato: “Vi è motivo di essere ottimisti sul fatto che quest'anno verrà concessa l'approvazione per un vaccino in Europa. Poi potremo iniziare immediatamente con le vaccinazioni”. Inoltre, il ministro della Salute tedesco ha rivelato di aver dato istruzioni ai Laender affinché i rispettivi centri per le vaccinazioni siano operativi dalla metà di dicembre prossimo. Pertanto, secondo Spahn, non si dovrà attendere fino alla fine del 2021 per somministrare l'immunizzazione dalla Sars-Cov2 a tutti i gruppi della popolazione. I vaccini potrebbero essere effettuati anche presso gli studi medici, coprendo rapidamente l'intero fabbisogno. Come osservato dal ministro della Salute tedesco, infatti, “non si deve dimenticare che, in poche settimane, fino a 20 milioni di persone vengono vaccinate contro l'influenza ogni anno”. Dopo l'approvazione dell'immunizzazione per il Covid-19, il governo federale istituirà una piattaforma online sui tassi di vaccinazione raggiunti, differenziati per età e regione. A tal riguardo, Spahn ha affermato: “Quando avremo raggiunto un elevato tasso di vaccinazione tra i gruppi di popolazione particolarmente vulnerabili, saremo in grado di allentare gradualmente le restrizioni”. Secondo il ministro della Salute tedesco, la Germania si è assicurata 300 milioni di dosi di vaccino, attraverso la Commissione europea o accordi con le aziende farmaceutiche. Pertanto, “anche con due dosi” per abitante, ha sottolineato Spahn, la Germania avrà vaccino sufficiente per la propria popolazione e potrà condividerlo con gli altri Paesi”. (Geb)