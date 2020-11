Libia: marinai tedeschi salgono a bordo di un cargo turco

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel quadro della missione “Irini”, l'operazione aeronavale dell'Ue nel Mediterraneo per il controllo dell'embargo sulle forniture di armi alle parti in conflitto in Libia, marinai della fregata tedesca “Hamburg” sono saliti a bordo di un cargo battente bandiera turca nella giornata di ieri, 22 novembre. Come rendono noto oggi le Forze armate tedesche (Bundeswehr), la situazione sul mercantile era “collaborativa”. Tuttavia, la Turchia ha negato l'autorizzazione all'ispezione. Pertanto, i controlli sono stati interrotti. Dopo colloqui con il comando del cargo, i marinai tedeschi sono rimasti a bordo della nave fino all'alba di oggi al fine di poter far ritorno sulla “Hamburg” in sicurezza. (Geb)