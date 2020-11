Germania: Covid, Laender chiedono proroga blocco limitato al 20 dicembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In vigore in Germania dal 2 al 30 novembre, il blocco limitato attuato per contenere la diffusione del coronavirus dovrebbe essere prorogato almeno fino al 20 dicembre, con l'inasprimento delle restrizioni anticontagio dal primo giorno del prossimo mese. È quanto propongono i governi dei Laender in un documento che verrà presentato alla cancelliera tedesca Angela Merkel il 25 novembre. Come riferisce il settimanale “Die Zeit”, in quella data Merkel terrà una videoconferenza con i primi ministri dei Laender. L'obiettivo dei colloqui è valutare l'efficacia del “lockdown light” nel contenere la diffusione della Sars-Cov2. Con riguardo all'inasprimento delle restrizioni, i Laender propongono che, fino al 17 gennaio con l'eccezione del Natale, gli incontri in privato a un massimo di cinque persone da due nuclei abitativi distinti. Viene, inoltre, raccomandata la quarantena volontaria “per diversi giorni, prima e dopo le festività” natalizie. Dal 20 dicembre, le norme restrittive dovrebbero essere prorogate di 14 giorni se i contagi da Covid-19 non scenderanno al di sotto della soglia critica dei 50 nuovi casi ogni 100 mila abitanti nell'ultima settimana. Dove le infezioni saranno inferiori a 35 su 100 mila abitanti nel medesimo periodo, le misure restrittive potranno essere allentate. (segue) (Geb)