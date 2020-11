Germania: Covid, Laender chiedono proroga blocco limitato al 20 dicembre (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'obbligo di indossare la maschera di protezione dovrà valere negli spazi al chiuso pubblicamente accessibili o aperti a visitatori e clienti. La protezione per le vie respiratorie sarà obbligatoria anche per i luoghi pubblici “dove le persone sono a stretto contatto o non si trovano soltanto per breve tempo”. Scuole superiori e università dovranno passare alla didattica a distanza dal primo dicembre, tranne che per le attività di laboratorio, per gli esami e i tirocini. In classe, la maschera di protezione sarà obbligatoria dalla seconda media, nelle regioni dove i contagi superano i 50 casi su 100 mila abitanti nell'ultima settimana. Saranno esentate le scuole dove non si registrano infezioni. Gli aiuti ai settori dell'economia interessati dalla chiusura verranno prorogati, inizialmente, fino al 20 dicembre. A tal riguardo, i Laender sottolineano i “costi elevati per i contribuenti” e comunicano che, per il solo mese di novembre, le sovvenzioni avranno un costo di 15 miliardi di euro. Per i settori che dovranno “presumibilmente accettare considerevoli restrizioni alle attività operative”, gli aiuti-ponte del governo federale dovranno essere estesi fino alla metà del 2021. (Geb)