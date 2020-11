G20: Covid, Merkel, garantire vaccini per tutti i paesi del mondo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I vaccini contro il coronavirus devono essere “garantiti non soltanto per l'Europa, ma per tutti i paesi del mondo”, in una “equa distribuzione”, per esempio con l'iniziativa Act Accelerator dell'Organizzazione mondiale della sanità (Oms). È quanto dichiarato dalla cancelliera tedesca Angela Merkel, durante la conferenza stampa che ha tenuto nella serata di ieri 22 novembre, al termine del vertice virtuale del G20.Come riferisce l'emittente televisiva “Zdf”, Merkel ha avvertito che per la distribuzione dei vaccini contro la Sars-Cov2 nel mondo mancano ancora fondi “considerevoli”. Allo stesso tempo, nel tracciare un bilancio della riunione del G20, la cancelliera tedesca ha sottolineato che nella dichiarazione comune “si respira lo spirito della cooperazione multilaterale”. Secondo Merkel, ciò è “molto importante in questo momento”, con la pandemia di Covid-19 e il multilateralismo messo in crisi dall'isolazionismo degli Stati Uniti del presidente Donald Trump.Infine; Merkel ha affermato: “Lavoreremo molto intensamente, anche da parte europea, al fine di raggiungere gli obiettivi” per la protezione dell'ambiente, stabiliti dall'accodo di Parigi sul clima, concluso nel 2015 sotto l'egida delle Nazioni Unite. (Geb)