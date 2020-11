Germania: Covid, ministro Finanze Scholz, blocco limitato verrà prorogato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In vigore in Germania dal 2 al 30 novembre, il blocco limitato attuato per contenere la diffusione del coronavirus “verrà prorogato”. È quanto affermato dal ministro delle Finanze tedesco, Olaf Scholz, nel corso di un'intervista rilasciata al quotidiano “Bild”. La nuova scadenza del “lockdown light”, ha aggiunto Scholz, verrà decisa il 25 novembre prossimo, durante la videoconferenza tra la cancelliera tedesca Angela Merkel e i primi ministri dei Laender. L'obiettivo dei colloqui è valutare l'efficacia del blocco parziale nel contenere la diffusione della Sars-Cov2. Nel frattempo, i Laender hanno chiesto che la misura venga estesa almeno fino al 20 dicembre, con l'inasprimento delle restrizioni anticontagio. Con riguardo alle feste di Natale, su cui potrebbero incidere i limiti agli assembramenti, Scholz ha evidenziato: “Intendiamo trovare una soluzione che permetta di celebrare le festività, ma non troppo grande”. (Geb)