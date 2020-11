Germania: Covid, ministro Finanze Scholz, possibili vaccinazioni da dicembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le vaccinazioni contro il coronavirus potrebbero iniziare in Germania a dicembre prossimo. È quanto affermato dal ministro delle Finanze tedesco, Olaf Scholz, nel corso di un'intervista rilasciata al quotidiano “Bild”. In particolare, Scholz ha dichiarato: “Penso che le vaccinazioni partiranno più velocemente di quanto pensassimo”. Il ministro delle Finanze tedesco ha, quindi, evidenziato che per le immunizzazioni contro la Sars-Cov2 il governo federale ha stanziato “una notevole quantità di fondi”. Scholz ha, infine, evidenziato: “I preparativi sono ultimati, le vaccinazioni potrebbero iniziare a dicembre”. (Geb)