Germania: Covid, ministro Salute propone nuovo piano per le scuole

- Il ministro della Salute tedesco, Jens Spahn, ha proposto un nuovo piano per il contenimento dei contagi da coronavirus nelle scuole della Germania. “Il compito è interrompere per davvero le catene di infezione e allo stesso tempo rimanere pratici”, ha dichiarato Spahn. Come riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, l'iniziativa prevede in particolare l'impiego di test rapidi per la Sars-Cov2 e la quarantena domiciliare per la classe dove si sia verificato un contagio. Finora, l'isolamento è prescritto esclusivamente per l'alunno infetto e per il suo compagno di banco più immediati. “Dopo test rapidi con esito negativo per cinque giorni, gli studenti potranno tornare a scuola”, ha affermato il ministro della Salute tedesco. In merito all'attuale situazione della pandemia in Germania, Spahn ha dichiarato: “Poggiamo su terreno solido, ma non siamo ancora oltre la vetta”. Molto dipenderà dai dati sui contagi nei prossimi giorni, ha infine evidenziato il ministro della salute tedesco con riguardo alla possibile proroga del blocco limitato in vigore in Germania dal 2 al 30 novembre. I Laender hanno chiesto di prorogare il “lockdown light” almeno fino al 20 dicembre, inasprendo le restrizioni anticontagio. A ogni modo, il governo federale e gli esecutivi degli Stati tedeschi intendono evitare la chiusura delle scuole. Per contenere la diffusione del contagio, potrebbe essere introdotto l'obbligo di indossare la maschera di protezione in classe dalla seconda media, mentre scuole superiori e università dovrebbero passare alla didattica a distanza, tranne che per esami, tirocini e attività di laboratorio. (Geb)