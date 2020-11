Oman: cittadini stranieri in calo, popolazione ridotta del 5 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un calo dei cittadini stranieri presenti in Oman ha provocato una diminuzione del 5 per cento della popolazione del Sultanato nell’anno compreso fra settembre 2019 e settembre 2020. E’ quanto emerge da dati del Centro nazionale per la statistica e l’informazione omanita, ripresi dal quotidiano "Times of Oman". Lo scorso settembre il numero di espatriati in Oman ammontava a 1.706.633, contro i 2.001.003 dell’anno precedente. In particolare, solo nel mese di agosto 2020 hanno lasciato il paese più di 40 mila cittadini stranieri. I settori che hanno visto il calo più evidente sono quelli di agricoltura e pesca, dove i lavoratori stranieri erano 60.122 nel 2019 e 23.774 a settembre (meno 66 per cento). (Res)