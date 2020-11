Libano: Covid, 1.193 nuovi casi e sei nuovi decessi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mentre in Libano si apre una nuova settimana di chiusura generalizzata, il paese ha registrato fra sabato e domenica 1.193 nuovi casi e sei decessi. Lo riferisce il ministero della Salute di Beirut. Il dato è in leggero calo rispetto ai giorni precedenti, ma ciò potrebbe dipendere anche dal numero minore di test effettuati. Il numero totale di infezioni è aumentato così a 116.435, fra cui 900 morti e 67.667 guarigioni. Dei casi attualmente infetti, 866 sono ospedalizzati (337 in terapia intensiva). (Res)