Libano: forze di sicurezza arrestano 29 carcerati evasi

- Il Dipartimento per le pubbliche relazioni delle forze di sicurezza del Libano ha annunciato sul suo profilo Twitter la cattura di 29 dei circa 70 detenuti evasi sabato scorso dalla prigione di Baabda. “Il numero dei prigionieri fuggitivi è attualmente 35, dopo l’arresto di 29 evasori, in aggiunta alla morte di 5 altri carcerati a seguito di una collisione stradale”, si legge. Le forze di sicurezza, prosegue il tweet, “continuano a perseguire e indagare intensamente per arrestare nuovamente tutti i fuggitivi”. L'evasione di massa è avvenuta in una struttura che ospita detenuti in custodia cautelare a Baabda, sobborgo della capitale Beirut. (Res)